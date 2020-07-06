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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2020 15:51
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.419,88 % 0,00457082
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.777,95 % 0,0033583
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
75.191,38 % 0,14202606
Fon Yönetim Ücreti
528.022,38 % 0,99736082
Hisse Senedi Komisyonu
2.121,76 % 0,00400771
Tahvil Bono Komisyonu
321,1 % 0,00060651
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.190,92 % 0,0060272
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
130,1 % 0,00024574
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
110.410,59 % 0,20855025
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00142949
Türev Araçlar Komisyonu
1.147,1 % 0,00216671
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
146.064,41 % 0,27589535
TOPLAM GİDERLER
871.554,37 % 1,64624496
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.941.961,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855047


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 26.322.856 % 10,00  
PKENT 189,20 2.835.991 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.133.577 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
KENT 689,10 31.989.455 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5551 8,5980 % 0,20  
Frank 7,2747 7,3185 % 0,70  
Riyal 1,8238 1,8330 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.787 11,12  
Altın Gr. 394 394 2,09  
Cumhuriyet 2.554 2.573 19,10  
Tam 2.629 2.640 19,60  
Yarım 1.277 1.292 9,60  
Çeyrek 639 647 4,80  
Gümüş.Ons 18,34 18,38 0,36  
Gümüş Gr. 4,05 4,06 0,09  
B. Petrol 42,91 42,91 0,11  
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