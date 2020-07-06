***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.419,88 % 0,00457082Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.777,95 % 0,0033583Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.191,38 % 0,14202606Fon Yönetim Ücreti528.022,38 % 0,99736082Hisse Senedi Komisyonu2.121,76 % 0,00400771Tahvil Bono Komisyonu321,1 % 0,00060651Gecelik Ters Repo Komisyonu3.190,92 % 0,0060272Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu130,1 % 0,00024574Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu110.410,59 % 0,20855025Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00142949Türev Araçlar Komisyonu1.147,1 % 0,00216671Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler146.064,41 % 0,27589535TOPLAM GİDERLER871.554,37 % 1,64624496DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.941.961,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855047BIST