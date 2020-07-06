***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,02941652Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.229,94 % 0,01693434Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.797,5 % 0,03851718Fon Yönetim Ücreti72.702,59 % 1,00100033Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu193,94 % 0,00267025Gecelik Ters Repo Komisyonu1.282,11 % 0,01765264Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,01041995Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.143,13 % 0,05704438TOPLAM GİDERLER85.242,53 % 1,17365558DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.262.993,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855048BIST