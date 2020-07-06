***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 15:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52 % 0,02941652
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.229,94 % 0,01693434
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.797,5 % 0,03851718
Fon Yönetim Ücreti
72.702,59 % 1,00100033
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
193,94 % 0,00267025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.282,11 % 0,01765264
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,01041995
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.143,13 % 0,05704438
TOPLAM GİDERLER
85.242,53 % 1,17365558
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.262.993,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855048
BIST
17:07118.034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 2.285,51
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:076,8588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:077,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:07393,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,74
|Açılış
|: 393,87
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.322.856
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.989.455
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,90
|1.163.213.877
|% 6,42
|
|ODAS
|2,84
|1.014.284.660
|% 8,40
|
|KRDMD
|3,23
|851.822.380
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,11
|761.421.939
|% 3,43
|
|SISE
|6,00
|735.275.144
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,11
|761.421.939
|% 3,43
|
|ODAS
|2,84
|1.014.284.660
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|650.084.882
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,23
|851.822.380
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,74
|386.483.974
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5551
|8,5980
|% 0,20
|
|Frank
|7,2747
|7,3185
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8238
|1,8330
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,62
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.553
|2.572
|17,60
|
|Tam
|2.628
|2.639
|18,10
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|8,80
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,08
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,22
|