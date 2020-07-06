***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 15:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52 % 0,00263049
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.474,53 % 0,00181545
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.565,75 % 0,04009512
Fon Yönetim Ücreti
48.589,34 % 0,05982344
Hisse Senedi Komisyonu
13.616,16 % 0,01676428
Tahvil Bono Komisyonu
324,84 % 0,00039994
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.738,95 % 0,00337221
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.685,04 % 0,00207463
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
17.187,61 % 0,02116147
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00093178
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
52.624,82 % 0,06479194
TOPLAM GİDERLER
173.700,36 % 0,21386076
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.221.240,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855049
BIST
17:06118.052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 2.303,81
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:066,8591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:067,7725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:06393,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,63
|Açılış
|: 393,83
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.322.856
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.989.455
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,91
|1.174.814.964
|% 6,48
|
|ODAS
|2,84
|1.014.675.123
|% 8,40
|
|KRDMD
|3,22
|854.812.785
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,11
|781.170.763
|% 3,43
|
|SISE
|6,00
|735.576.202
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,11
|781.170.763
|% 3,43
|
|ODAS
|2,84
|1.014.675.123
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|650.195.361
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|854.812.785
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,74
|397.296.600
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5484
|8,5913
|% 0,13
|
|Frank
|7,2703
|7,3141
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|9,05
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.572
|18,10
|
|Tam
|2.628
|2.640
|18,70
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|9,10
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,34
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,08
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,29
|
Seans Raporu
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17:23AFYON
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