***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00263049Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.474,53 % 0,00181545Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.565,75 % 0,04009512Fon Yönetim Ücreti48.589,34 % 0,05982344Hisse Senedi Komisyonu13.616,16 % 0,01676428Tahvil Bono Komisyonu324,84 % 0,00039994Gecelik Ters Repo Komisyonu2.738,95 % 0,00337221Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.685,04 % 0,00207463Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu17.187,61 % 0,02116147Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00093178Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.624,82 % 0,06479194TOPLAM GİDERLER173.700,36 % 0,21386076DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.221.240,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855049BIST