***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 15:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.396,07 % 0,00767673
Sigorta Giderim/855051
BIST
17:10118.103
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 2.354,32
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:106,8591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:107,7715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0436
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:10393,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,57
|Açılış
|: 393,70
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.322.870
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.989.455
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,88
|1.185.063.820
|% 6,30
|
|ODAS
|2,83
|1.016.015.570
|% 8,02
|
|KRDMD
|3,23
|855.231.810
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,11
|792.230.793
|% 3,43
|
|SISE
|6,02
|745.229.631
|% 4,88
|
|EKGYO
|2,11
|792.230.793
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.016.015.570
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|650.818.038
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,73
|398.493.488
|% 8,12
|
|CEMAS
|1,83
|397.801.554
|% 8,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5478
|8,5907
|% 0,12
|
|Frank
|7,2706
|7,3144
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8236
|1,8327
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,12
|
|Altın Gr.
|394
|394
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.573
|19,10
|
|Tam
|2.629
|2.640
|19,60
|
|Yarım
|1.277
|1.292
|9,60
|
|Çeyrek
|639
|647
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,09
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,11
|