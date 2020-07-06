***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 15:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.947,4 % 0,03860239
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.168,48 % 0,01407481
Fon Yönetim Ücreti
86.826,47 % 0,5635587
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12,64 % 0,00008204
Gecelik Ters Repo Komisyonu
92,54 % 0,00060064
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.126,5 % 0,0073117
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.275,52 % 0,03424146
TOPLAM GİDERLER
101.449,55 % 0,65847173
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.406.819,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855052
BIST
17:18118.095
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 2.346,85
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:186,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:187,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:18392,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,53
|Açılış
|: 392,80
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.413.913
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|261.828.888
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,85
|1.216.786.318
|% 6,12
|
|ODAS
|2,83
|1.023.337.782
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,12
|911.012.563
|% 3,92
|
|KRDMD
|3,23
|856.418.075
|% 2,22
|
|SISE
|6,03
|782.033.222
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,12
|911.012.563
|% 3,92
|
|ODAS
|2,83
|1.023.337.782
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|651.768.860
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,23
|856.418.075
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,74
|405.874.324
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5441
|8,5870
|% 0,08
|
|Frank
|7,2676
|7,3114
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,16
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.565
|10,40
|
|Tam
|2.619
|2.632
|10,70
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|5,20
|
|Çeyrek
|636
|644
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|0,23
|
Seans Raporu
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17:33OYAKC
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 144, 846 adet işlem
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17:32GSDDE
Yüzde 5.76 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 434, 859 adet işlem
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17:31ISGYO
Yüzde 5.37 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 456, 678 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 118, 072 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 01 üstünde . İşlem hacmi 17, 521.00 milyon TL de
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17:30AVGYO
Yüzde 8.55 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 289, 446 adet işlem