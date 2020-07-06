***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.947,4 % 0,03860239Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.168,48 % 0,01407481Fon Yönetim Ücreti86.826,47 % 0,5635587Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12,64 % 0,00008204Gecelik Ters Repo Komisyonu92,54 % 0,00060064Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.126,5 % 0,0073117Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.275,52 % 0,03424146TOPLAM GİDERLER101.449,55 % 0,65847173DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.406.819,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855052BIST