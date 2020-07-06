***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.816,48 % 0,00510675Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.505,06 % 0,00704259Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.891,29 % 0,0137511Fon Yönetim Ücreti160.003,07 % 0,44982371Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26,79 % 0,00007532Gecelik Ters Repo Komisyonu157,78 % 0,00044357Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00212763Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.935,53 % 0,01949816TOPLAM GİDERLER177.092,8 % 0,49786883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.570.172,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855055BIST