***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 15:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52 % 0,00308599
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.191,71 % 0,00172131
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.986 % 0,03320098
Fon Yönetim Ücreti
822.805,96 % 1,188461
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
412,52 % 0,00059584
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.598,77 % 0,00808686
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00109312
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.458,17 % 0,02377218
TOPLAM GİDERLER
872.346,45 % 1,26001729
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
69.232.895,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855057
BIST
17:15118.079
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.330,20
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:156,8593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:157,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:15393,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,01
|Açılış
|: 393,15
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.413.913
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.989.455
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,85
|1.199.243.499
|% 6,12
|
|ODAS
|2,83
|1.021.152.507
|% 8,02
|
|KRDMD
|3,23
|855.653.855
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,11
|797.346.679
|% 3,43
|
|SISE
|6,03
|761.791.949
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,11
|797.346.679
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.021.152.507
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|651.054.761
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,23
|855.653.855
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,73
|403.174.974
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5486
|8,5915
|% 0,13
|
|Frank
|7,2706
|7,3144
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8237
|1,8328
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,26
|
|Altın Gr.
|393
|394
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.550
|2.569
|15,00
|
|Tam
|2.625
|2.636
|15,50
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|7,60
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,07
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,28
|