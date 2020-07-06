***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00308599Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.191,71 % 0,00172131Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.986 % 0,03320098Fon Yönetim Ücreti822.805,96 % 1,188461Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu412,52 % 0,00059584Gecelik Ters Repo Komisyonu5.598,77 % 0,00808686Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00109312Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.458,17 % 0,02377218TOPLAM GİDERLER872.346,45 % 1,26001729DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.232.895,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855057BIST