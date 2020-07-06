***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52 % 0,00038846
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.245,84 % 0,00040834
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.774,78 % 0,0068682
Fon Yönetim Ücreti
288.285,61 % 0,05241604
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0001376
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
99.681,52 % 0,01812408
TOPLAM GİDERLER
430.881,07 % 0,07834273
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
549.994.970,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855058
BIST
17:15118.079
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.330,20
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:156,8593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:157,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:15393,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,01
|Açılış
|: 393,15
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.413.913
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|254.746.036
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,86
|1.209.183.162
|% 6,18
|
|ODAS
|2,83
|1.021.494.266
|% 8,02
|
|KRDMD
|3,22
|855.773.447
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,11
|798.834.086
|% 3,43
|
|SISE
|6,03
|763.083.899
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,11
|798.834.086
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.021.494.266
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|651.194.903
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|855.773.447
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,74
|405.407.250
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5453
|8,5882
|% 0,09
|
|Frank
|7,2703
|7,3141
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|5,85
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.566
|12,00
|
|Tam
|2.622
|2.633
|12,40
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|6,00
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,26
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,22
|
Seans Raporu
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2127, 55 artarak (% 1.99 ) 109, 075
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17:25
AKENR, CELHA, GRNYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:25
SNKRN, BRKO, PAPIL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:25SOKM
Yüzde 5.34 oranında artışla 14.41 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 318, 657 adet işlem
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17:23AFYON
Yüzde 7.87 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 685, 764 adet işlem