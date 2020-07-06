***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00575583Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.777,95 % 0,00478983Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.778,76 % 0,07483657Fon Yönetim Ücreti370.212,7 % 0,99736086Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26,11 % 0,00007034Gecelik Ters Repo Komisyonu21.287,16 % 0,05734806Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu125,69 % 0,00033861Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00203884Türev Araçlar Komisyonu71.378,56 % 0,19229535Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler102.513,97 % 0,27617481TOPLAM GİDERLER597.994,22 % 1,6110091DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.119.232,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855059BIST