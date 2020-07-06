***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,0019365Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.367,52 % 0,00123949Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.715,72 % 0,04596778Fon Yönetim Ücreti1.100.376,79 % 0,99736095Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu58.918,87 % 0,05340296Vadeli Ters Repo Komisyonu693 % 0,00062812Borsa Para Piyasası Komisyonu108,05 % 0,00009793Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12,18 % 0,00001104Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00068595Türev Araçlar Komisyonu132.595,26 % 0,12018187Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler85.666,29 % 0,07764632TOPLAM GİDERLER1.433.347 % 1,29915893DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.328.842,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855060BIST