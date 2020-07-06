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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2020 16:02
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.068,12 % 0,0015672
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
911,6 % 0,00133754
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.848,91 % 0,03499229
Fon Yönetim Ücreti
595.400,35 % 0,87360059
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.359,51 % 0,00199474
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00111041
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.905,65 % 0,02333755
TOPLAM GİDERLER
639.250,94 % 0,93794033
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
68.154.755,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855061


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 189,20 2.930.591 % 10,00  
SKTAS 3,41 26.413.913 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.133.577 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
OYAKC 9,25 261.828.888 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5441 8,5870 % 0,08  
Frank 7,2676 7,3114 % 0,60  
Riyal 1,8230 1,8322 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,16  
Altın Gr. 393 393 0,67  
Cumhuriyet 2.545 2.565 10,40  
Tam 2.619 2.632 10,70  
Yarım 1.272 1.287 5,20  
Çeyrek 636 644 2,60  
Gümüş.Ons 18,26 18,28 0,27  
Gümüş Gr. 4,01 4,02 0,05  
B. Petrol 43,03 43,03 0,23  
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