***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.068,12 % 0,0015672Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti911,6 % 0,00133754Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.848,91 % 0,03499229Fon Yönetim Ücreti595.400,35 % 0,87360059Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.359,51 % 0,00199474Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00111041Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.905,65 % 0,02333755TOPLAM GİDERLER639.250,94 % 0,93794033DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.154.755,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855061BIST