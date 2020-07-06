***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.068,4 % 0,00310119Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.597,45 % 0,00753948Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.944,45 % 0,03176789Fon Yönetim Ücreti326.047,36 % 0,9464008Hisse Senedi Komisyonu21.886,04 % 0,06352748Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu115,35 % 0,00033482Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.897,51 % 0,02002105Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00219672Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.147,9 % 0,14265907TOPLAM GİDERLER419.461,26 % 1,21754849DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.451.298,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855063BIST