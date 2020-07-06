***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00004424Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.894,58 % 0,00003923Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.585.086,04 % 0,03282242Fon Yönetim Ücreti57.394.088,25 % 1,18846098Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu74.103,76 % 0,00153447Gecelik Ters Repo Komisyonu602.005,19 % 0,01246574Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.309,24 % 0,00013065Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00001567Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler736.417,78 % 0,01524902TOPLAM GİDERLER60.402.798,16 % 1,25076242DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.829.278.301,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855065BIST