***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52 % 0,00004424
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.894,58 % 0,00003923
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.585.086,04 % 0,03282242
Fon Yönetim Ücreti
57.394.088,25 % 1,18846098
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
74.103,76 % 0,00153447
Gecelik Ters Repo Komisyonu
602.005,19 % 0,01246574
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.309,24 % 0,00013065
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00001567
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
736.417,78 % 0,01524902
TOPLAM GİDERLER
60.402.798,16 % 1,25076242
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.829.278.301,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855065
BIST
17:23117.998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 2.249,73
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:236,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:237,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:23392,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,42
|Açılış
|: 392,55
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.413.975
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.991.522
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,85
|1.224.724.910
|% 6,12
|
|ODAS
|2,83
|1.024.672.900
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,11
|968.158.700
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,22
|856.676.319
|% 1,90
|
|SISE
|6,02
|793.159.453
|% 4,88
|
|EKGYO
|2,11
|968.158.700
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.024.672.900
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|652.183.454
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|856.676.319
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,74
|406.924.145
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5412
|8,5841
|% 0,04
|
|Frank
|7,2639
|7,3076
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,16
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.565
|10,40
|
|Tam
|2.619
|2.632
|10,70
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|5,20
|
|Çeyrek
|636
|644
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|0,23
|
Seans Raporu
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17:39TKFEN
Yüzde 5.83 oranında artışla 17.80 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 383, 722 adet işlem
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17:38MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 251, 304 adet işlem
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17:37IHYAY
Yüzde 5.79 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 665, 333 adet işlem
-
17:36AVGYO
Yüzde 8.12 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 570, 679 adet işlem
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17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2350, 77 artarak (% 1.78 ) 134, 396