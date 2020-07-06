***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00048063Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.963,37 % 0,00044168Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri148.179,42 % 0,03333454Fon Yönetim Ücreti6.067.732,89 % 1,36500112Hisse Senedi Komisyonu66.158,38 % 0,01488303Tahvil Bono Komisyonu1.096,89 % 0,00024676Gecelik Ters Repo Komisyonu5.903,88 % 0,00132814Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu218,85 % 0,00004923Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00017025Türev Araçlar Komisyonu24.941,38 % 0,00561083Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler77.819,14 % 0,01750624TOPLAM GİDERLER6.396.907,52 % 1,43905246DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ444.522.191,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855066BIST