***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52 % 0,00048063
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.963,37 % 0,00044168
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
148.179,42 % 0,03333454
Fon Yönetim Ücreti
6.067.732,89 % 1,36500112
Hisse Senedi Komisyonu
66.158,38 % 0,01488303
Tahvil Bono Komisyonu
1.096,89 % 0,00024676
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.903,88 % 0,00132814
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
218,85 % 0,00004923
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00017025
Türev Araçlar Komisyonu
24.941,38 % 0,00561083
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
77.819,14 % 0,01750624
TOPLAM GİDERLER
6.396.907,52 % 1,43905246
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
444.522.191,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855066
BIST
17:23117.998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 2.249,73
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:236,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:237,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:23392,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,42
|Açılış
|: 392,55
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.413.975
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.991.522
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,85
|1.224.724.910
|% 6,12
|
|ODAS
|2,83
|1.024.672.900
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,11
|968.158.700
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,22
|856.676.319
|% 1,90
|
|SISE
|6,02
|793.159.453
|% 4,88
|
|EKGYO
|2,11
|968.158.700
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.024.672.900
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|652.183.454
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|856.676.319
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,74
|406.924.145
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5423
|8,5851
|% 0,05
|
|Frank
|7,2667
|7,3105
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|5,85
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.566
|12,00
|
|Tam
|2.622
|2.633
|12,40
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|6,00
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,26
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,22
|
Seans Raporu
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17:37IHYAY
Yüzde 5.79 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 665, 333 adet işlem
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17:36AVGYO
Yüzde 8.12 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 570, 679 adet işlem
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17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2350, 77 artarak (% 1.78 ) 134, 396
-
17:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TKFEN, ODAS, EKGYO
-
17:35XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 01 üstünde . İşlem hacmi 17, 901.00 milyon TL de