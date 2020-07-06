***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.068,4 % 0,00102018Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.421,65 % 0,00231235Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.774,21 % 0,03034012Fon Yönetim Ücreti991.134,26 % 0,94640078Hisse Senedi Komisyonu16.688,78 % 0,01593555Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu189,26 % 0,00018072Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.020,82 % 0,01243314Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00072264Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.020,07 % 0,01911649TOPLAM GİDERLER1.077.074,25 % 1,02846199DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ104