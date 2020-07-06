***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00328461Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.505,06 % 0,00385119Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.854,47 % 0,01361256Fon Yönetim Ücreti300.820,06 % 0,46247051Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu58,68 % 0,00009021Gecelik Ters Repo Komisyonu235,77 % 0,00036246Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00116348Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.571,8 % 0,01471536TOPLAM GİDERLER324.939,16 % 0,49955039DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.046.322,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855067BIST