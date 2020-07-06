***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,02428133Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.894,58 % 0,02153171Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.008,17 % 0,03418755Fon Yönetim Ücreti120.846,26 % 1,37340549Hisse Senedi Komisyonu3.045,82 % 0,03461544Tahvil Bono Komisyonu116,59 % 0,00132503Gecelik Ters Repo Komisyonu2.497,92 % 0,02838861Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8,82 % 0,00010024Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00860096Türev Araçlar Komisyonu6.943,13 % 0,07890797Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.670,33 % 0,06444273TOPLAM GİDERLER146.924,94 % 1,66978705DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.799.022,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855068BIST