***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00616475Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.631,97 % 0,00759433Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.883,35 % 0,23915286Fon Yönetim Ücreti384.762,92 % 1,1102007Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.952,69 % 0,00563432Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24,26 % 0,00007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu41.175,93 % 0,11880965Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00218368Türev Araçlar Komisyonu675,55 % 0,00194924Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.750,65 % 0,10892629TOPLAM GİDERLER554.750,64 % 1,60068581DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.657.059,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855069BIST