***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,0011853Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.191,71 % 0,00066114Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.839,42 % 0,04207412Fon Yönetim Ücreti180.432,34 % 0,10010009Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.574,54 % 0,00087352Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu62,85 % 0,00003487Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00041986Türev Araçlar Komisyonu443,34 % 0,00024596Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.039,1 % 0,02332241TOPLAM GİDERLER304.476,62 % 0,16891726DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ180.251.929,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855070BIST