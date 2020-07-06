***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00237337Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.543,32 % 0,00171441Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.944,62 % 0,04215116Fon Yönetim Ücreti90.110,39 % 0,10010003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu838,65 % 0,00093162Gecelik Ters Repo Komisyonu8.880,94 % 0,00986548Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0008407Türev Araçlar Komisyonu2.682,21 % 0,00297956Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.550,24 % 0,0294936TOPLAM GİDERLER171.443,69 % 0,19044995DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.020.339,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855071BIST