***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.068,4 % 0,00379391Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.178,49 % 0,029042Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.147,56 % 0,03248319Fon Yönetim Ücreti70.216,5 % 0,2493404Hisse Senedi Komisyonu31.467,76 % 0,11174273Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu28,14 % 0,00009993Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.497,67 % 0,00886928Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00268741Türev Araçlar Komisyonu620,6 % 0,00220376Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.864,04 % 0,03502743TOPLAM GİDERLER133.845,96 % 0,47529006DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.160.900,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855083BIST