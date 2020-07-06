***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00007886Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.530,35 % 0,0003887Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri901.810,86 % 0,0332883Fon Yönetim Ücreti32.196.510,45 % 1,18846097Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu47.598,65 % 0,001757Gecelik Ters Repo Komisyonu307.975,88 % 0,01136823Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.026,15 % 0,00029627Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00002794Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler411.667,31 % 0,01519576TOPLAM GİDERLER33.887.012,97 % 1,25086203DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.709.092.792,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855085BIST