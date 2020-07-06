***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 16:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52 % 0,00083111
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.264,46 % 0,00049188
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
119.047,99 % 0,04630995
Fon Yönetim Ücreti
2.432.891,99 % 0,94640076
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
211,9 % 0,00008243
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.051,11 % 0,00196489
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
151,04 % 0,00005875
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0002944
Türev Araçlar Komisyonu
61.162,01 % 0,02379217
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
147.588,8 % 0,05741239
TOPLAM GİDERLER
2.770.262,62 % 1,07763873
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
257.067.840,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855086
BIST
17:33118.141
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 2.392,19
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.149
En Düşük
116.674
17:336,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:337,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:33393,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 393,05
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.422.425
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.673
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|275.529.987
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,73
|1.262.245.779
|% 5,41
|
|ODAS
|2,82
|1.031.214.400
|% 7,63
|
|EKGYO
|2,11
|997.739.662
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,21
|863.347.690
|% 1,58
|
|SISE
|6,05
|831.435.983
|% 5,40
|
|EKGYO
|2,11
|997.739.662
|% 3,43
|
|ODAS
|2,82
|1.031.214.400
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,84
|652.398.327
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,21
|863.347.690
|% 1,58
|
|SKBNK
|1,73
|412.073.544
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5380
|8,5809
|% 0,00
|
|Frank
|7,2656
|7,3094
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,26
|
|Altın Gr.
|393
|394
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.550
|2.569
|15,00
|
|Tam
|2.625
|2.636
|15,50
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|7,60
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,07
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,28
|