***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00083111Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.264,46 % 0,00049188Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri119.047,99 % 0,04630995Fon Yönetim Ücreti2.432.891,99 % 0,94640076Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu211,9 % 0,00008243Gecelik Ters Repo Komisyonu5.051,11 % 0,00196489Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu151,04 % 0,00005875Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0002944Türev Araçlar Komisyonu61.162,01 % 0,02379217Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler147.588,8 % 0,05741239TOPLAM GİDERLER2.770.262,62 % 1,07763873DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ257.067.840,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855086BIST