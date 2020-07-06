***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.068,4 % 0,00052861Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.474,02 % 0,00270836Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.403,83 % 0,03038049Fon Yönetim Ücreti1.912.827,1 % 0,94640057Hisse Senedi Komisyonu164.415,08 % 0,08134688Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu649,96 % 0,00032158Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu41.536,45 % 0,0205508Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00037444Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.113,51 % 0,04062692TOPLAM GİDERLER2.270.245,15 % 1,12323864DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ202.116.012,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855087BIST