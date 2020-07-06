***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.136,52 % 0,00347118Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.421,65 % 0,00393443Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.349,42 % 0,02818742Fon Yönetim Ücreti154.589,66 % 0,25116015Hisse Senedi Komisyonu2.595,61 % 0,00421706Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu15.170,55 % 0,02464743Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00122956Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.873,21 % 0,02416434TOPLAM GİDERLER209.893,42 % 0,34101158DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.550.232,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855088BIST