***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00004069Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.345,2 % 0,00010002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.460.847,83 % 0,04712526Fon Yönetim Ücreti78.477.323,58 % 1,06860075Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23.862,62 % 0,00032493Gecelik Ters Repo Komisyonu6.476.779,62 % 0,08819225Vadeli Ters Repo Komisyonu70.166,55 % 0,00095544Borsa Para Piyasası Komisyonu609.950,96 % 0,00830551Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00001396Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.426.769,28 % 0,01942786TOPLAM GİDERLER90.557.058,98 % 1,23308666DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.343.933.049,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878719BIST