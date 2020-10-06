***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00454957Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.643,27 % 0,00706887Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.464,92 % 0,02049886Fon Yönetim Ücreti444.672,57 % 0,67696498Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu94,15 % 0,00014333Gecelik Ters Repo Komisyonu340,22 % 0,00051795Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0015603Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.837,73 % 0,02106642TOPLAM GİDERLER481.066,2 % 0,73237028DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.686.199,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878722BIST