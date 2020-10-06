***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.494,36 % 0,00311667Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.551,18 % 0,00740641Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.893,48 % 0,04774707Fon Yönetim Ücreti1.208.658,92 % 2,52080179Hisse Senedi Komisyonu126.398,83 % 0,26361978Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu126,9 % 0,00026467Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.685,33 % 0,02019991Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00213755Türev Araçlar Komisyonu4.723,66 % 0,00985175Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.096,76 % 0,05025666TOPLAM GİDERLER1.402.654,32 % 2,92540225DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.947.400,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878723BIST