***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.494,36 % 0,00128437Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.987,32 % 0,00428648Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.330,3 % 0,04583612Fon Yönetim Ücreti1.657.755,16 % 1,42480102Hisse Senedi Komisyonu56.615,34 % 0,04865953Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu214,16 % 0,00018407Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21.351,16 % 0,01835081Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00088088Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.672,3 % 0,02894054TOPLAM GİDERLER1.830.445 % 1,57322381DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ116.349.942,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878724BIST