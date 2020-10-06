***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00152838Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.962,64 % 0,00458378Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri105.134,51 % 0,05376911Fon Yönetim Ücreti2.935.917,54 % 1,50152103Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu213,12 % 0,000109Gecelik Ters Repo Komisyonu138.326,3 % 0,07074444Vadeli Ters Repo Komisyonu6.583,51 % 0,00336702Borsa Para Piyasası Komisyonu264,6 % 0,00013532Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12,18 % 0,00000623Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00052417Türev Araçlar Komisyonu372.699,4 % 0,19061025Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.736,03 % 0,04691671TOPLAM GİDERLER3.663.863,17 % 1,87381543DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ195.529.565,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878725BIST