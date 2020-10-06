***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00147677Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.936,15 % 0,00194509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.796,36 % 0,0483272Fon Yönetim Ücreti3.038.522,76 % 1,50152112Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.666,45 % 0,00576511Gecelik Ters Repo Komisyonu17.066,15 % 0,00843344Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu447,4 % 0,00022109Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00050647Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.215,38 % 0,02580283TOPLAM GİDERLER3.225.663,99 % 1,59399912DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ202.362.971,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878726BIST