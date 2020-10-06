***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00180073Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.818,01 % 0,00169804Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri103.963,99 % 0,06264512Fon Yönetim Ücreti2.491.879,97 % 1,50152104Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu105.559,72 % 0,06360665Vadeli Ters Repo Komisyonu693 % 0,00041758Borsa Para Piyasası Komisyonu218,3 % 0,00013154Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12,18 % 0,00000734Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00061757Türev Araçlar Komisyonu247.923,28 % 0,14939003Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler458.716,43 % 0,27640672TOPLAM GİDERLER3.415.798,22 % 2,05824235DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ165.957.046,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878727BIST