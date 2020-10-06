***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.503,62 % 0,00411099Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.048,14 % 0,01106787Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.866,66 % 0,04884858Fon Yönetim Ücreti521.129,5 % 1,42480103Hisse Senedi Komisyonu31.713,86 % 0,0867077Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu135,1 % 0,00036937Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.382,71 % 0,02838699Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00280214Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.453,27 % 0,17621932TOPLAM GİDERLER652.257,76 % 1,78331398DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.575.598,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878728BIST