***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00006064Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.902,66 % 0,00007919Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.451.299,16 % 0,04973829Fon Yönetim Ücreti88.179.886,89 % 1,78922125Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu112.328,42 % 0,00227921Gecelik Ters Repo Komisyonu874.396,02 % 0,017742Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu27.756,54 % 0,0005632Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0000208Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler960.031,46 % 0,0194796TOPLAM GİDERLER92.613.614,49 % 1,87918416DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.928.394.792,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878729BIST