***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00066496Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.046,35 % 0,00090036Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri227.098,08 % 0,05053202Fon Yönetim Ücreti9.235.468,09 % 2,05500149Hisse Senedi Komisyonu71.540,03 % 0,01591851Tahvil Bono Komisyonu1.468,6 % 0,00032678Gecelik Ters Repo Komisyonu6.934,24 % 0,00154295Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu284,12 % 0,00006322Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00022805Türev Araçlar Komisyonu37.753,04 % 0,0084005Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler112.940,13 % 0,02513052TOPLAM GİDERLER9.701.546,02 % 2,15870937DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ449.414.180,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878730BIST