***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00733294Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.420,46 % 0,01330056Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri126.110,47 % 0,30944608Fon Yönetim Ücreti681.156,4 % 1,6714011Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.619,6 % 0,00888167Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu48,51 % 0,00011903Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu188.701,57 % 0,46303024Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00251487Türev Araçlar Komisyonu675,55 % 0,00165764Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler267.036,19 % 0,65524538TOPLAM GİDERLER1.276.782,09 % 3,13292951DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.753.616,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878731BIST