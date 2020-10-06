***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,03762307Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.902,66 % 0,04913268Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.487,1 % 0,09425911Fon Yönetim Ücreti152.355,7 % 1,91808754Hisse Senedi Komisyonu3.045,82 % 0,03834546Tahvil Bono Komisyonu131,25 % 0,00165238Gecelik Ters Repo Komisyonu3.282,81 % 0,04132905Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu539,56 % 0,00679281Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,01290302Türev Araçlar Komisyonu8.794,33 % 0,11071653Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.292,14 % 0,09180466TOPLAM GİDERLER190.844,71 % 2,40264632DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.943.104,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878732BIST