***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,0010363Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.456,97 % 0,000852Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri167.318,96 % 0,05802129Fon Yönetim Ücreti434.581,59 % 0,1507001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.032,54 % 0,00070483Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu67,04 % 0,00002325Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00035541Türev Araçlar Komisyonu1.560,23 % 0,00054104Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler80.931,85 % 0,02806478TOPLAM GİDERLER692.962,52 % 0,240299DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ288.375.110,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878734BIST