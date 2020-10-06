***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00335783Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.178,77 % 0,00357169Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.051,84 % 0,06522743Fon Yönetim Ücreti134.121,72 % 0,15070004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu858,48 % 0,00096459Gecelik Ters Repo Komisyonu11.644,67 % 0,01308403Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu537,58 % 0,00060403Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00115158Türev Araçlar Komisyonu2.682,21 % 0,00301375Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.958,05 % 0,03815549TOPLAM GİDERLER249.046,66 % 0,27983045DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.999.128,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878741BIST