***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.494,36 % 0,00540466Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.839,26 % 0,06090268Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.602,14 % 0,04919497Fon Yönetim Ücreti103.790,64 % 0,37538042Hisse Senedi Komisyonu38.930,54 % 0,14080039Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu30,97 % 0,00011201Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.654,61 % 0,01321766Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00370676Türev Araçlar Komisyonu699,7 % 0,00253061Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.004,13 % 0,05064885TOPLAM GİDERLER194.071,25 % 0,70189901DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.649.454,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878742BIST