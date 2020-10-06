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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2020 18:33
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.494,36 % 0,00540466
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
16.839,26 % 0,06090268
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.602,14 % 0,04919497
Fon Yönetim Ücreti
103.790,64 % 0,37538042
Hisse Senedi Komisyonu
38.930,54 % 0,14080039
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30,97 % 0,00011201
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.654,61 % 0,01321766
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00370676
Türev Araçlar Komisyonu
699,7 % 0,00253061
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.004,13 % 0,05064885
TOPLAM GİDERLER
194.071,25 % 0,70189901
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.649.454,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878742


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DNISI 10,56 7.989.869 % 10,00  
YAPRK 85,80 1.796.309 % 10,00  
SRVGY 29,04 12.292.990 % 10,00  
BEYAZ 9,35 13.772.487 % 10,00  
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Altın Gr. 478 478 0,14  
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Tam 3.146 3.226 4,41  
Yarım 1.521 1.560 2,13  
Çeyrek 763 780 1,07  
Gümüş.Ons 23,93 23,98 -0,41  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,08  
B. Petrol 42,16 42,16 0,87  
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