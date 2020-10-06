***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00010397Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti21.681,89 % 0,00075434Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.432.948,54 % 0,04985382Fon Yönetim Ücreti51.427.588,79 % 1,78922125Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu71.335,97 % 0,00248186Gecelik Ters Repo Komisyonu465.444,47 % 0,01619331Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu40.557,25 % 0,00141103Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00003566Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler565.341,9 % 0,01966885TOPLAM GİDERLER54.028.912,15 % 1,87972409DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.874.300.133,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878747BIST