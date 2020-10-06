***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,0007704Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.602,46 % 0,0006709Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri252.104,11 % 0,0649911Fon Yönetim Ücreti5.526.882,6 % 1,42480103Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu211,9 % 0,00005463Gecelik Ters Repo Komisyonu9.102,13 % 0,00234648Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu298,94 % 0,00007707Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00026421Türev Araçlar Komisyonu85.126,61 % 0,02194519Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler335.332 % 0,08644681TOPLAM GİDERLER6.215.674,09 % 1,60236782DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ387.905.573,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878757BIST