***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.494,36 % 0,00065151Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.273,55 % 0,00491505Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri111.082,41 % 0,04842974Fon Yönetim Ücreti3.268.039,59 % 1,42480089Hisse Senedi Komisyonu218.035,32 % 0,09505911Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu834,56 % 0,00036385Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu65.672,15 % 0,02863176Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00044684Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler110.753,14 % 0,04828619TOPLAM GİDERLER3.788.209,98 % 1,65158494DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ229.368.159,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878770BIST