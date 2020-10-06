***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri165,2 % 0,00326741Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti119,26 % 0,00235879Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14,53 % 0,00028738Fon Yönetim Ücreti277,07 % 0,00548003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu56 % 0,0011076Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56,09 % 0,00110938TOPLAM GİDERLER688,15 % 0,01361059DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.055.989,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878781BIST