***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00564041Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.612,93 % 0,00681908Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.353,2 % 0,16109642Fon Yönetim Ücreti1.175.898,38 % 2,21940156Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.563,55 % 0,00861329Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu126,03 % 0,00023787Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu333.631,03 % 0,62969831Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00193441Türev Araçlar Komisyonu8.551,93 % 0,01614099Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler276.249,56 % 0,52139599TOPLAM GİDERLER1.891.999,95 % 3,57097833DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.982.677,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878782BIST