***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00346848Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.612,93 % 0,00419328Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.148,8 % 0,08373811Fon Yönetim Ücreti967.922,74 % 1,12340085Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.878,69 % 0,01146551Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10,8 % 0,00001253Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00118953Türev Araçlar Komisyonu16.332,51 % 0,01895601Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler253.074,53 % 0,29372607TOPLAM GİDERLER1.326.994,34 % 1,54015038DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.160.050,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878783BIST