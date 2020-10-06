***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00313672Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.467,37 % 0,00993712Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri67.021,1 % 0,07034655Fon Yönetim Ücreti1.253.028,24 % 1,315201Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.517,03 % 0,0015923Gecelik Ters Repo Komisyonu12.909,87 % 0,01355043Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu577,7 % 0,00060636Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00107575Türev Araçlar Komisyonu2.009,74 % 0,00210946Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.776,55 % 0,03860133TOPLAM GİDERLER1.387.320,94 % 1,45615704DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.272.756 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878784BIST