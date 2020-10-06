***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00173546Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.902,66 % 0,00226637Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri118.312,13 % 0,06870679Fon Yönetim Ücreti1.934.480,77 % 1,12340099Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.909,63 % 0,00110897Gecelik Ters Repo Komisyonu75.041,99 % 0,04357875Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.895,57 % 0,0011008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00059518Türev Araçlar Komisyonu77.937,88 % 0,04526046Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler139.402,51 % 0,0809545TOPLAM GİDERLER2.356.896,48 % 1,36870827DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ172.198.599,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878785BIST