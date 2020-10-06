***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.271,8 % 0,00354209Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.362,22 % 0,00472259Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri139.938,42 % 0,1514991Fon Yönetim Ücreti1.386.942,23 % 1,50152121Hisse Senedi Komisyonu4.922,26 % 0,0053289Tahvil Bono Komisyonu925,13 % 0,00100156Gecelik Ters Repo Komisyonu8.884,32 % 0,00961828Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu152,15 % 0,00016472Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu526.032,42 % 0,56948935Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00110957Türev Araçlar Komisyonu1.470,73 % 0,00159223Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler813.990,91 % 0,88123686TOPLAM GİDERLER2.891.917,49 % 3,13082647DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.369.140,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878786BIST