***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.494,36 % 0,0032103Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.662,5 % 0,00357151Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.202,55 % 0,04554892Fon Yönetim Ücreti663.230,06 % 1,42480102Hisse Senedi Komisyonu57.726,25 % 0,1240119Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu115,34 % 0,00024778Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.393,67 % 0,0287733Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00220177Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler66.934,8 % 0,1437944TOPLAM GİDERLER826.784,43 % 1,7761609DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.548.960,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878787BIST